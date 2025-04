Ancora una beffa per il Brescia il Cosenza pareggia al 93’

Ancora una volta il Brescia vede sfumare la vittoria proprio nei minuti finali. Nello scontro diretto per la salvezza contro il Cosenza, disputato allo stadio San Vito-Marulla, la squadra di Maran si è fatta raggiungere sull’1-1 durante il recupero, al termine di una partita ricca di tensione e. Bresciatoday.it - Ancora una beffa per il Brescia: il Cosenza pareggia al 93’ Leggi su Bresciatoday.it una volta ilvede sfumare la vittoria proprio nei minuti finali. Nello scontro diretto per la salvezza contro il, disputato allo stadio San Vito-Marulla, la squadra di Maran si è fatta raggiungere sull’1-1 durante il recupero, al termine di una partita ricca di tensione e.

Ancora una beffa per il Brescia: il Cosenza pareggia al 93’. Ancora una beffa nel recupero, il Cosenza pareggia. Brescia, un'altra beffa nel recupero: a Cosenza il pareggio arriva al 93', decisivo il rosso a Cistana. Il Brescia ci ricasca: follia di Cistana e beffa al 93’, 1-1 a Cosenza. BRESCIA, LA SAGRA DELLE BEFFE. IL COSENZA PAREGGIA AL 93'. Cosenza-Brescia, le formazioni ufficiali. Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano ilgiorno.it ha riportato che: Brescia beffato in pieno recupero, il Cosenza pareggia al 94’: Maran trema - All'ultimo istante svanisce la vittoria per le Rondinelle. Adesso il match con la Reggiana è destinato a valere una stagione ...

Dalle pagine di bresciatoday.it si apprende che: Ancora una beffa per il Brescia: il Cosenza pareggia al 93’ - Ancora una volta il Brescia vede sfumare la vittoria proprio nei minuti finali. Nello scontro diretto per la salvezza contro il Cosenza, disputato allo stadio San Vito-Marulla, la squadra di Maran si ...

Come si legge su quicosenza.it: Cosenza-Brescia: Alvini «c’è grande rammarico. La squadra ha dato tutto, è mancata solo la vittoria» - COSENZA – Rammarico: è questa la parola che il tecnico del Cosenza Alvini ha scelto per spiegare il risultato di oggi con il pareggio arrivato contro un Brescia ridotto in dieci per un tempo e mezzo, ...