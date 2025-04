Supercineclub al Rouge et Noir Blade Runner Final Cut di Ridley Scott sul grande schermo in versione restaurata

Supercineclub che ripartirà poi a fine aprile: al cinema Rouge et Noir la proiezione di "Blade Runner Final Cut" 4K di Ridley Scott, in versione restaurata. Il mitico film con protagonisti Harrison Ford, Rutger Hauer. Palermotoday.it - Supercineclub al Rouge et Noir: "Blade Runner Final Cut" di Ridley Scott sul grande schermo in versione restaurata Leggi su Palermotoday.it Lunedì 14 aprile ultimo appuntamento in programma per questa tranche delche ripartirà poi a fine aprile: al cinemaetla proiezione di "Cut" 4K di, in. Il mitico film con protagonisti Harrison Ford, Rutger Hauer.

