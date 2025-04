F1 Charles Leclerc Un terzo posto che non mi aspettavo speriamo di aver trovato la strada giusta

Charles Leclerc (Ferrari).Contrariamente alle attese, infatti, Lando Norris non è andato oltre il sesto posto con l’altra McLaren. Da sottolineare in positivo la seconda fila di Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Delusione per Max Verstappen (settimo) e Lewis Hamilton (nono) con Red Bull e l’altra SF-25.Un Leclerc sinceramente sorpreso: “Non mi aspettavo il terzo posto, sapevo di avere del margine per la Q3 e ho aspettato che la pista migliorasse in termini di grip. Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Un terzo posto che non mi aspettavo, speriamo di aver trovato la strada giusta” Leggi su Oasport.it Qualifiche dall’esito un po’ sorprendente quelle del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Sakhir, la McLaren si è confermata il riferimento e la pole è stata ad appannaggio dell’australiano Oscar Piastri. A stupire però sono però coloro che troviamo immediatamente alle sue spalle, overo il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco(Ferrari).Contrariamente alle attese, infatti, Lando Norris non è andato oltre il sestocon l’altra McLaren. Da sottolineare in positivo la seconda fila di Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Delusione per Max Verstappen (settimo) e Lewis Hamilton (nono) con Red Bull e l’altra SF-25.Unsinceramente sorpreso: “Non miil, sapevo die del margine per la Q3 e ho aspettato che la pista migliorasse in termini di grip.

