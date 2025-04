Costantino Vitagliano a Verissimo Ecco chi mi fa ridere Video Mediaset

Costantino Vitagliano a Verissimo ha raccontato gli ultimi sviluppi in merito alla sua malattia. Le condizioni di salute migliorano. La cura sta funzionando. Ora riesce a fare più di quello che faceva qualche mese fa, ma non ha ancora potuto riprendere la vita che aveva prima della malattia. Ora però è anche più felice per via della persona che è entrata nella sua vita e che da quattro mesi è al suo fianco. Ecco il Video Mediaset. Superguidatv.it - Costantino Vitagliano a Verissimo: “Ecco chi mi fa ridere” | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it ha raccontato gli ultimi sviluppi in merito alla sua malattia. Le condizioni di salute migliorano. La cura sta funzionando. Ora riesce a fare più di quello che faceva qualche mese fa, ma non ha ancora potuto riprendere la vita che aveva prima della malattia. Ora però è anche più felice per via della persona che è entrata nella sua vita e che da quattro mesi è al suo fianco.il

