SPIAGGIA PULITA GLI STUDENTI DELL’ ADA NEGRI IMPEGNATI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI VARCATURO

NEGRI rinnova l'iniziativa con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto della natura Una giornata all'insegna DELL' ambiente e' stata organizzata stamattina dal prof Massimo Massarelli, docente e referente all'ambiente della scuola media statale Ada NEGRI di Villaricca. Insieme al professore, tantissimi STUDENTI delle varie classi .

