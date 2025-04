Roma Femminile Juventus le convocate di Spugna assente Viens

Femminile, che torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. La prima giornata del ritorno si è aperta oggi con le vittoria di Milan e Lazio, ma il piatto forte sarà domani, domenica 13 aprile, con la Roma di Spugna che affronterà la Juventus con fischio d'inizio al Tre Fontane alle ore 11.30.Le convocazioni di SpugnaQuesto l'elenco delle convocate di Spugna, con la sua Roma Femminile che non potrà contare sull'apporto di Viens. Portieri: Ceasar, MerollaDifensori: Aigbogun, Cissoko, Di Girolamo, Di Guglielmo, Kim, Linari, Minami, Oladipo, Paniccia, ThogersenCentrocampiste: Dragoni, Giugliano, Kuhl, Pandini, Pante, TroelsgaardAttaccanti: Corelli, Giacinti, Glionna, Haavi, PilgrimSpugna: "La Juventus vorrà chiudere il discorso, noi proveremo a riaprirlo"Alla vigilia della sfida contro la Juventus, mister Spugna si è così espresso ai canali ufficiali del club: "Abbiamo un po' di fatica perché gli impegni delle nazionali sono sempre complicati, ma questo riguarda tutte le squadre come Roma e Juventus che hanno tante giocatrici in nazionale.

