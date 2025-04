Pole di Piastri in Bahrain terzo Leclerc Norris solo sesto La griglia di partenza

Pole position della stagione (e della carriera) per Oscar Piastri (McLaren), che segna il miglior tempo nelle qualifiche del Bahrain, battendo di 168 millesimi George Russell (Mercedes). terzo a 0"334 Charles Leclerc: il ferrarista guadagna una piazza rispetto alla prove del venerdì, dominate sempre dall'australiano. Affiancato in seconda fila c'è l'altra Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli. Delusione per Lando Norris, scivolato in sesta posizione (dalla seconda di ieri), persino dietro all'Alpine di Pierre Gasly. Settimo il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen. Male anche la Ferrari di Lewis Hamilton, che chiude nona davanti a Yuki Tsunoda. Prima di lui c'è l'ex pilota della Rossa e ora Williams Carlos Sainz.

