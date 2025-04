Emergenza sul Ceresio disastro ambientale evitato grazie a un azione di squadra

Emergenza ambientale ha minacciato le acque del Ceresio, ma grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento di vigili del fuoco, guardia di finanza e Autorità di Bacino, la situazione è stata messa sotto controllo prima che potesse trasformarsi in un disastro ecologico.A. Quicomo.it - Emergenza sul Ceresio: disastro ambientale evitato grazie a un'azione di squadra Leggi su Quicomo.it Una nuovaha minacciato le acque del, maalla rapidità e all’efficacia dell’intervento di vigili del fuoco, guardia di finanza e Autorità di Bacino, la situè stata messa sotto controllo prima che potesse trasformarsi in unecologico.A.

Emergenza sul Ceresio: disastro ambientale evitato grazie a un'azione di squadra.

Stando a quanto scrive gaeta.it: Inquinamento al lago Ceresio: intervento d’emergenza per contenere la fuoriuscita di idrocarburi - Serio inquinamento del lago Ceresio: mille litri di idrocarburi sversati nelle acque, attivate operazioni di contenimento e bonifica da parte delle autorità locali per proteggere l'ecosistema.

Secondo quanto riportato da laprovinciadivarese.it: Emergenza ambientale nel Ceresio: sversati mille litri di idrocarburi nel lago - Intervento urgente dei vigili del fuoco e operazione congiunta tra Italia e Svizzera.

Il quotidiano valtellinanews.it ha riportato che: Emergenza ambientale a Valsolda: sversamento di idrocarburi nel lago Ceresio - A partire dalle 19,00 circa, giovedì sera 10 Aprile, nel comune di Valsolda via Statale 179 intervento dei Vigili del Fuoco per ...