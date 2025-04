Chelsea Ipswich il pronostico di Premier League multigol d’obbligo idea 1 tempo

Premier League è iniziata con tante reti e spettacolo ed anche con la sorpresa della sconfitta del Nottingham Forest, fermato tra le mura amiche dall’Everton. Domani, domenica 13 aprile, si disputeranno tre match alle ore 15 e tra queste ci sarà anche quella di Stamford Bridge, che vedrà affrontarsi Chelsea ed Ipswich.I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo l’impegno infrasettimanale in Conference League, dove è arrivata la vittoria in trasferta contro il Legia Varsavia, che ha permesso di ipotecare il passaggio del turno. Vista la sconfitta del Nottingham Forest, il Chelsea dovrà cercare di approfittarne rispondendo anche alle vittoria di Manchester City ed Aston Villa per riportarsi in zona Champions League.Dalla parte opposta si presenterà un Ipswich che sembra ormai essere destinato alla retrocessione viste le dodici lunghezze di ritardo rispetto alla diciassettesima posizione del Wolverhampton. Sololaroma.it - Chelsea-Ipswich, il pronostico di Premier League: multigol d’obbligo, idea 1° tempo Leggi su Sololaroma.it La trentaduesima giornata diè iniziata con tante reti e spettacolo ed anche con la sorpresa della sconfitta del Nottingham Forest, fermato tra le mura amiche dall’Everton. Domani, domenica 13 aprile, si disputeranno tre match alle ore 15 e tra queste ci sarà anche quella di Stamford Bridge, che vedrà affrontarsied.I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo l’impegno infrasettimanale in Conference, dove è arrivata la vittoria in trasferta contro il Legia Varsavia, che ha permesso di ipotecare il passaggio del turno. Vista la sconfitta del Nottingham Forest, ildovrà cercare di approfittarne rispondendo anche alle vittoria di Manchester City ed Aston Villa per riportarsi in zona Champions.Dalla parte opposta si presenterà unche sembra ormai essere destinato alla retrocessione viste le dodici lunghezze di ritardo rispetto alla diciassettesima posizione del Wolverhampton.

