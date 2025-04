Udine accoglie tutti i fan della Vespa per il suo raduno cittadino numero 17

Vespa raduno Nazionale Città di Udine. Si tratta dell'evento vespistico più sentito in tutta la regione, che ha fatto registrare nelle passate edizioni anche oltre 400 iscritti tra tutta Italia e nazioni estere. Udinetoday.it - Udine accoglie tutti i fan della Vespa per il suo raduno cittadino numero 17 Leggi su Udinetoday.it Domenica 13 aprile, a partire dalle 8, in via Poscolle, prenderà vita il 17°Nazionale Città di. Si tratta dell'evento vespistico più sentito in tutta la regione, che ha fatto registrare nelle passate edizioni anche oltre 400 iscritti tra tutta Italia e nazioni estere.

Udine accoglie tutti i fan della Vespa per il suo raduno cittadino numero 17. La Polizia di Udine accoglie quattro nuovi agenti. A gennaio ulteriore potenziamento. Udine accoglie la Torcia di Special Olympics per la Community Run. Lo sport oltre la disabilità: Udine accoglie la torcia degli Special Olympics. Udine accoglie la Fiera di Santa Caterina: una tradizione che evolve. Udine accoglie la Torcia di Special Olympics per la Community Run.