Torre Annunziata dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo arrestato 56enne

Torre Annunziata, dove un 56enne oplontino con precedenti di polizia è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per procurato allarme. L'uomo ha prima appiccato il fuoco a un motociclo parcheggiato nei pressi di uno stadio, poi si è barricato in casa minacciando di far esplodere un palazzo.

