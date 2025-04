Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasullaFiumicino a causa di un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti tra il bivio per via Laurentina e viale Isacco Newton in direzione del raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code a partire da Castelno fino a via Monte d'Oro in direzione di un altro incidente rallenta il traffico sulla Salaria tra Santa Colomba e via di vallericca qui nelle due direzioni ci scottiamo infine lungo il tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento per traffico intenso per via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro da Gianguido Lombardi e Astra infomobilità per il momento è tutto a più tardi nellahttps://storage.