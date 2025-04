Milano tunisino si scaglia con un cacciavite contro la ex compagna ferendola al volto follia davanti la Conad di Corvetto

davanti a un supermercato a Milano. Un tunisino ha aggredito l’ex convivente italiana, ferendola in modo grave al volto con un cacciavite e facendola finire in ospedale in gravi condizioni: il responsabile, 54 anni, è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 aprile, dinanzi al supermercato Conad di corso Lodi, all’altezza dell’incrocio con via Polesine.tunisino aggredisc la ex con un cacciavite in pieno voltoUna decina di fendenti sferrati con un cacciavite, anche poco sopra l’occhio sinistro. Il sangue, le urla e poi l’intervento della polizia locale. La vittima è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso- riporta il Giorno- . Secoloditalia.it - Milano, tunisino si scaglia con un cacciavite contro la ex compagna ferendola al volto: follia davanti la Conad di Corvetto Leggi su Secoloditalia.it Aggressione choca un supermercato a. Unha aggredito l’ex convivente italiana,in modo grave alcon une facendola finire in ospedale in gravi condizioni: il responsabile, 54 anni, è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 aprile, dinanzi al supermercatodi corso Lodi, all’altezza dell’incrocio con via Polesine.aggredisc la ex con unin pienoUna decina di fendenti sferrati con un, anche poco sopra l’occhio sinistro. Il sangue, le urla e poi l’intervento della polizia locale. La vittima è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso- riporta il Giorno- .

