Oscar Piastri illumina Sakhir Pole e colpo a Norris 6 Leclerc in seconda fila davanti ad Antonelli

Oscar Piastri ha centrato la Pole position del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, dando anche un colpo pesante al compagno di scuderia Lando Norris che, invece, ha mancato completamente la Q3. Sotto la luce dei riflettori del tracciato di Sakhir è arrivata la conferma che tutti temevano: le McLaren sono di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri ma i piloti fanno ancora la differenza.Domani scatterà dalla prima casella dello schieramento, quindi, Oscar Piastri (McLaren) alla seconda Pole position della carriera. Tempo clamoroso di 1:29.841 e 168 millesimi su uno straordinario George Russell (Mercedes). Apre la seconda fila Charles Leclerc (Ferrari) a 334 millesimi, mentre è quarto un ottimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 372. Oasport.it - Oscar Piastri illumina Sakhir! Pole e colpo a Norris (6°). Leclerc in seconda fila davanti ad Antonelli Leggi su Oasport.it Un perfettoha centrato laposition del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, dando anche unpesante al compagno di scuderia Landoche, invece, ha mancato completamente la Q3. Sotto la luce dei riflettori del tracciato diè arrivata la conferma che tutti temevano: le McLaren sono di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri ma i piloti fanno ancora la differenza.Domani scatterà dalla prima casella dello schieramento, quindi,(McLaren) allaposition della carriera. Tempo clamoroso di 1:29.841 e 168 millesimi su uno straordinario George Russell (Mercedes). Apre laCharles(Ferrari) a 334 millesimi, mentre è quarto un ottimo Andrea Kimi(Mercedes) a 372.

