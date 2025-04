Domenica 13 aprile 2025 le previsioni meteo di Avellino

Avellino, il 13 aprile, i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata; non sono previste precipitazioni. Nel corso della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C. Lo zero termico si attesterà a 3559 metri. I venti saranno moderati.

