Spal Pontedera 1 1 resta viva la speranza playoff

Ferrara, 12 aprile 2025 – Il Pontedera esce da Ferrara con un punto che gli consente di tenere viva la speranza dei play off, agganciando al decimo posto il Gubbio, in campo domenica a Pescara. Contro la Spal si è deciso tutto nel primo tempo e nel giro di 4'. Prima Spini ha portato in vantaggio i padroni di casa con un sinistro al volo dal limite dell'area, quindi Moretti di testa ha raccolto un angolo di Migliardi. L'1-1 è rimasto poi fino al termine, dopo un secondo tempo che non ha riservato emozioni. Prossimo impegno per il Pontedera, che a Ferrara ha avuto al seguito 32 tifosi della gradinata nord Diego Savelli, a Pasquetta, in casa contro il Rimini. Spal-Pontedera 1-1 Spal (3-4-3): Galeotti; Arena, Bruscagin, Fiordaliso (25' st D'Orazio); Calapai, Nador (42' st Zammarini), Awua (22' st El Kaddouri), Ntenda; Spini (22' st Rao), Molina, Parigini (25' st antenucci).

