Inter Cagliari San Siro risponde presente Il dato sugli spettatori

Inter-Cagliari è in corso e siamo nel secondo tempo sul risultato di 2-1. San Siro, come sempre, ha risposto presente. Il dato sugli spettatori è eloquente: 71.799 persone di cui 728 nel settore ospiti. Per i nerazzurri si tratta dell'ennesimo secondo tempo approcciato nel peggiore dei modi, perché al 47? Roberto Piccoli ha saltato da solo in area di rigore trovando la rete che ha riaperto il match. Ora la squadra di Simone Inzaghi è in difficoltà e ha bisogno urgente di una reazione.

LIVE Inter-Cagliari 0-0 : inizia la partita allo Stadio San Siro

Live Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi ...

Inter Cagliari - maglia celebrativa per i rossoblù! Ecco come scenderanno in campo a San Siro

di RedazioneInter Cagliari, maglia speciale per i rossoblù! Ecco cosa indosseranno nel match di San Siro, in programma domani In occasione del match di Serie A tra Inter e Cagliari, in programma ...

LIVE Inter-Cagliari 2-0 : finisce il primo tempo a San Siro

Live Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi ...

In base a quanto diffuso da fanpage.it: Inter-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Come riferisce ansa.it: Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18 - "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di ...

In base alle informazioni di inter-news.it: LIVE Inter-Cagliari 2-0: finisce il primo tempo a San Siro - Live Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I - Leggi su Inter-News ...