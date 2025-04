Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro Pal la scritta spara a Giorgia su una vetrina

Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati durante la manifestazione in sostegno della Palestina in corso a Milano oggi, sabato 12 aprile 2025. Le tensioni sono iniziate alla fine di via Farini e sono sfociate pochi metri più avanti, dove le forze dell'ordine in tenuta. Europa.today.it - Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro-Pal, la scritta "spara a Giorgia" su una vetrina Leggi su Europa.today.it Disordini etrasi sono verificati durante la manifestazione in sostegno della Palestina in corso a Milano oggi, sabato 12 aprile 2025. Le tensioni sono iniziate alla fine di via Farini e sono sfociate pochi metri più avanti, dove le forze dell'ordine in tenuta.

Poco prima erano stati compiuti atti vandalici contro banche e un supermercato. In piazza gli attivisti hanno formato un presidio chiedendo la liberazione dei fermati

