Milano in 10mila al corteo pro Palestina Scontri e tensione FOTO

corteo pro Palestina, è comparsa la scritta “Spara a Giorgia”. “Solidarietà a Giorgia Meloni che non si farà certo intimidire”, ha dichiarato in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli Tg24.sky.it - Milano, in 10mila al corteo pro Palestina. Scontri e tensione. FOTO Leggi su Tg24.sky.it All'altezza di piazzale Baiamonti si sono registrati contatti tra manifestanti e forze dell'ordine. Su una vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta, al passaggio delpro, è comparsa la scritta “Spara a Giorgia”. “Solidarietà a Giorgia Meloni che non si farà certo intimidire”, ha dichiarato in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono ...

Milano, in 10mila al corteo pro Palestina. Scontri e tensione. FOTO. Corteo pro Pal a Milano, tensione e scontri. Rotte vetrine dei supermercati e imbrattata la sede Unicredit. La scritta: «Spara a Giorgia». In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano: il corteo partito da piazza Duca d'Aosta. Tensioni al corteo pro Palestina a Milano. E su una vetrina compare la scritta “Spara a Giorgia” ·. Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: diecimila in strada oggi pomeriggio, sabato 12 aprile. A Milano è il giorno del corteo, attese 10mila persone: tutte le strade chiuse al traffico. Ne parlano su altre fonti

