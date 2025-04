Litiga con un automobilista e lo stordisce col taser

Litiga con altro automobilista per un sorpasso pericoloso e lo stordisce con un taser ed è stato denunciato dai carabinieri di Bolzano. L’episodio, con protagonisti un 71enne e un 35enne dell’hinterland bolzanino, è accaduto nella tarda mattinata di venerdì sulla SS12. Trentotoday.it - Litiga con un automobilista e lo stordisce col taser Leggi su Trentotoday.it Anziano guidatorecon altroper un sorpasso pericoloso e locon uned è stato denunciato dai carabinieri di Bolzano. L’episodio, con protagonisti un 71enne e un 35enne dell’hinterland bolzanino, è accaduto nella tarda mattinata di venerdì sulla SS12.

Potrebbe interessarti anche:

Casnate con Bernate - litiga in piazza e gli aizza il cane che lo azzanna alle gambe

Casnate con Bernate, 19 febbraio 2025 – Prima hanno litigato, poi uno dei due ha aizzato il suo cane contro l’altro, facendolo mordere alle gambe. È accaduto ieri sera alle 22 in piazza San Carlo ...

L’Aquila - litiga col fratello e lo investe con l’auto : arrestato per omicidio

Ha litigato con il fratello e lo ha speronato violentemente con l’auto, causandone la morte. Protagonista un 55enne, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario, in flagranza di ...

Terra rossa e minigonna : lo scatto stordisce il popolo del tennis

Tennis, con questo outfit ha decisamente fatto centro: l’ultimo scatto sui social ha rapito tutti, perfino un campione di nostra conoscenza. Nell’epoca dei social, un like in più o un like in meno ...

Bolzano, litiga con un automobilista e lo stordisce col taser. Litiga con un automobilista per un sorpasso pericoloso e lo stordisce con un taser: denunciato. Un anziano automobilista litiga per un sorpasso e stordisce con il taser un altro conducente. Ne parlano su altre fonti

Un anziano automobilista litiga per un sorpasso e stordisce con il taser un altro conducente - L'episodio alle porte di Bolzano sulla statale 12. Dopo la chiamata dell'aggredito al 112, i carabinieri hanno sequestrato il taser e denunciato il suo possessore per lesioni aggravate ...

Da una nota di zoom24.it si apprende che: Litiga con il fratello, lo investe e lo uccide - A causa del colpo ricevuto, Stefano Lanciani sarebbe caduto a terra e a quel punto il fratello Davide lo avrebbe travolto con la sua auto in uno scontro che ha coinvolto anche un terzo veicolo. Nella ...