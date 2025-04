Ilrestodelcarlino.it - Morta la bambina di 12 anni dopo lo schianto frontale a Crespellano

Bologna, 12 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta ladi 12che era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate frontalmente, nel pomeriggio di venerdì, sulla vecchia Bazzanese. In ospedale restano gli altri due bambini di otto e dieci. Le condizione della bimba erano apparse subito gravissime agli operatori del 118 accorsi con cinque ambulanze e l’elisoccorso che ha immediatamente portato la piccola all’ospedale Maggiore. Larisiedeva con la famiglia a Zola Predosa, alla guida dell’auto che la trasportava c’era il padre. Una donna, che era a bordo dell’altra auto, è deceduta sul colpo. Si tratta di Ileana Gaspari, 70, residente a Sasso Marconi che era sul mezzo con il marito e il nipotino di 10. INCIDENTELE ALa tragedia si è consumata in via Risorgimento all’angolo con via Alicata, a due passi da Zola Predosa, altrettanti da Monte San Pietro.