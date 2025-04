Strage di Acqualonga Castellucci va in carcere I suoi legali Siamo convinti che sia innocente

Castellucci, ad di Aspi - condannato in via definitiva a 6 anni per la Strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino ad Avellino causando la morte di 40 persone, si è costituito dopo la notifica dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Napoli

