Carlos Augusto Ora vogliamo evitare gli errori di Parma

Carlos Augusto, autore di un assist nel momentaneo 2-0 dell'Inter sul Cagliari, ha commentato brevemente il match su Dazn a fine primo tempo. PRIMO TEMPO – Carlos Augusto non ha dimenticato: «Credo che abbiamo trovato un buon modo di giocare. Sapevamo che la partita sarebbe stata sporca, abbiamo fatto grande primo tempo e dobbiamo confermarci nel secondo. Non dobbiamo ripetere gli errori con l'Udinese e con il Parma»

