Luk3 a Verissimo dopo Amici 24 Mi sono davvero innamorato Video Mediaset

Luk3 a Verissimo dopo Amici 24 ha raccontato cosa è accaduto una volta tornato a casa. La sua famiglia gli ha organizzato una super festa. Ora si dovrà concentrare sugli studi al Conservatorio e sul realizzare il suo sogno, quello di cantare davanti a quanta più gente possibile girando tutti i palchi del mondo. Luk3 ha poi anche detto, in merito ad Alessia, di aver trovato una persona pura. “Mi sono davvero innamorato“. Video Mediaset Superguidatv.it - Luk3 a Verissimo dopo Amici 24: “Mi sono davvero innamorato” | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it 24 ha raccontato cosa è accaduto una volta tornato a casa. La sua famiglia gli ha organizzato una super festa. Ora si dovrà concentrare sugli studi al Conservatorio e sul realizzare il suo sogno, quello di cantare davanti a quanta più gente possibile girando tutti i palchi del mondo.ha poi anche detto, in merito ad Alessia, di aver trovato una persona pura. “Mi“.

Potrebbe interessarti anche:

Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24 - ma non cita la fidanzata Alessia

Le prime parole di Luk3 dopo Amici 24 L'articolo Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia proviene da Novella 2000.

Eleonora Giorgi - clamoroso a Verissimo dopo la morte : ecco chi sarà in studio

Ci saranno anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli tra gli ospiti di Verissimo. I due figli di Eleonora Giorgi, reduci dalla recente scomparsa della madre, saranno intervistati da Silvia Toffanin ...

Verissimo Anticipazioni Puntata 12 e 13 Aprile : Damiano Carrara - Luk3 e gli Ospiti Imperdibili del Weekend!

Preparati, perché Verissimo sta per regalarti un weekend ricco di emozioni e storie coinvolgenti! Silvia Toffanin ti aspetta su Canale 5 sabato e domenica alle 16:30 con ospiti esclusivi pronti a ...

Luk3: l'intervista integrale. ?Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24. Luk3 a Verissimo: il Conservatorio, l’amore e il sogno dopo Amici. Luk3 a Verissimo, l'ultimo eliminato di Amici 24: «La storia con Alessia? È la prima volta che mi innamoro cos. Luk3: "Le critiche di Pettinelli non mi hanno abbattuto. Sono innamorato di Alessia, è la prima volta per me". Luk3, la storia con Alessia Pecchia: "Fuori ci sarà un bellissimo continuo". Ne parlano su altre fonti

A darne comunicazione è novella2000.it: Cosa ha detto Luk3 di Alessia dopo Amici 24 - Come ogni settimana anche questo sabato, in attesa della quarta puntata del Serale di Amici 24, è tornato Verissimo. Nella trasmissione di Silvia Toffanin è intervenuto tra i tanti ospiti anche Luk3, ...

In base alle informazioni di msn.com: Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24 - Dopo l'eliminazione durante la terza puntata del serale di Amici 24, il giovane cantante Luk3, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato ospite a Verissimo, dove con Silvia Tof ...

Ne dà notizia isaechia.it: Verissimo, Luk3 parla del suo amore per Alessia Pecchia: “Sono innamorato, è la prima volta per me!” - Verissimo, Luk3 parla del suo amore per Alessia Pecchia: "Sono innamorato, è la prima volta per me!". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.