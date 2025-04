Piastri in pole nel GP Bahrain Leclerc terzo poi Antonelli Deludono Hamilton e Norris

Piastri in pole in Bahrain. In prima fila anche Russell, poi Leclerc e un super Antonelli. Delusione enorme per Norris, Verstappen e Hamilton. Quinto un super Gasly. Leggi su Fanpage.it Oscarinin. In prima fila anche Russell, poie un super. Delusione enorme per, Verstappen e. Quinto un super Gasly.

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Piastri in pole! Leclerc in seconda fila con Antonelli. Verstappen ed Hamilton indietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.13 Grossa delusione è Lando Norris che sbaglia completamente tutto nel ...

Gp Bahrain - la pole è di Piastri

19.17 Sarà Oscar Piastri a scattare dalla pole in Bahrain. L'australiano della McLaren precede di 160 millesimi la Mercedes di Russell e di 334la Ferrari di Leclerc. Quarto crono per Antonelli, di 3 ...

F1 - pagelle qualifiche GP Bahrain : Piastri in pole - deludono Norris e Hamilton

Il circuito del Sakhir ospita le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del calendario 2024/2025 di F1. La sessione si apre con un brivido per Red Bull. Il team di Milton Keynes ...

