Zalewski ancora un infortunio in Inter Cagliari La situazione

Zalewski non conosce pace da quando è arrivato a Milano. Alla prima da titolare l'esterno subisce il secondo infortunio, i dettagli. DETTAGLI – Al minuto 64 del secondo tempo di Inter-Cagliari Nicola Zalewski si è fermato. L'esterno ex Roma si è accasciato a terra prima che Yann Sommer potesse rimettere la palla in campo. Non è la prima volta che il giocatore dà forfait da quando è arrivato a Milano. Anche qualche settimana fa ha avuto un problema e ha saltato più di qualche partita. Stavolta si tratterebbe nuovamente di un infortunio di natura muscolare, maggiori dettagli arriveranno nel post-partita odierno.

