Impronte un lavoro in cammino per strutturare il Sistema Integrato 0 6 anni convegno

"Impronte, un lavoro in cammino per strutturare il Sistema Integrato 0-6 anni nella comunità educante di Mesagne" è il titolo del convegno che si terrà a Mesagne martedì 15 aprile, dalle ore 17 presso l'Auditorium del Castello comunale. A partire dalle novità introdotte dal decreto.

