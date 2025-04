Arrivati in Albania i primi 40 irregolari espulsi dall’Italia Pd subito all’attacco

Laverita.info - Arrivati in Albania i primi 40 irregolari espulsi dall’Italia. Pd subito all’attacco Leggi su Laverita.info Approdata a Shengjin la nave militare Libra. Piantedosi esulta: «Intensificare i rimpatri». Cecilia Strada: «Sbarcati in manette».

Lo sbarco ritardato di 24 ore, l'ira di Ong e associazioni pro migranti: impossibile espellere i migranti da un hub extra Ue. Intanto gli sbarchi sono in netto calo rispetto all'anno scorso: -30%

Sono sbarcati nel porto di Shengjin i 40 migranti a bordo della Nave Libra. Immancabili le contestazioni del centro-sinistra che ha accusato il Governo di “averli ammanettati” È arrivata nel porto ...

Il governo ci riprova. È partita da Brindisi la nave Libra diretta in Albania con a bordo i 40 migranti trasferiti dai centri italiani e destinati all'espulsione. Anche se restano molte incognite e ...

