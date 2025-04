Sergei Beseda il Barone di Putin guida i negoziati segreti per Ucraina

Sergei Beseda, soprannominato dalla Cia il 'Barone', è uno degli uomini chiave di Vladimir Putin nelle trattative per l'Ucraina. Dopo anni passati nell'ombra, Beseda è ora sotto i riflettori mostrando come - riporta il Wall Street Journal - i servizi segreti stiano soppiantando il ministero degli esteri russo nei negoziati internazionali di alto livello. Il coinvolgimento di Beseda nelle trattative per l'Ucraina - precisa il quotidiano sulla base di interviste condotte con funzionari dell'intelligence e diplomatici - è un chiaro messaggio a Kiev sul fatto che Putin resta determinato a ottenere il controllo politico dell'Ucraina. Entrato nel Kgb negli anni 1970, poco dopo Putin, Beseda è uno dei pochi funzionari russi ad avere un filo diretto con il presidente. Ha aiutato a pianificare l'invasione dell'Ucraina e ha svolto ruoli determinanti in alcune delle missioni più delicate della Russia.

Sergei Beseda - la spia di Putin in Arabia Saudita : la clamorosa mossa dello zar

I membri del Consiglio Ue riunito ieri a Bruxelles sembravano d'accordo nel credere che in realtà non si può ancora parlare di vere negoziazioni, che quelle tra gli americani e i russi sono semplici ...

Giornata della memoria - Putin : “Sono stati i sovietici a sconfiggere il nazismo - portando vita e libertà all’umanità a costo di sacrifici e perdite” - VIDEO

"La Russia continuerà ad opporsi con fermezza ai tentativi di riscrivere il verdetto legale e morale emesso sui carnefici nazisti", ha aggiunto Putin Anche la Russia ha commemorato la Giornata ...

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump

Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto ...

