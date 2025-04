F1 Oscar Piastri Gran giro nella Q3 con gli avversari che si sono avvicinati Domani voglio vincere

Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Sakhir il pilota nativo di Melbourne ha rifilato un colpo duro al compagno di scuderia, Lando Norris che non è andato oltre la sesta posizione.La pole position, quindi, l’ha centrata proprio Oscar Piastri con il tempo di 1:29.841 e 168 millesimi di vantaggio su George Russell. Terzo Charles Leclerc a 334 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 372. Quinta posizione per Pierre Gasly a 375 millesimi, mentre è solamente sesto Lando Norris a 426. Settimo Max Verstappen a 582, ottavo Carlos Sainz a 839, quindi nono Lewis Hamilton a 931, con Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.462.Il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al termine della Q3: “Questo weekend è stato, per il momento, una esperienza per tutti. Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Gran giro nella Q3 con gli avversari che si sono avvicinati. Domani voglio vincere” Leggi su Oasport.it Sorride in maniera convintadopo aver conquistato la pole position delPremio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Sakhir il pilota nativo di Melbourne ha rifilato un colpo duro al compagno di scuderia, Lando Norris che non è andato oltre la sesta posizione.La pole position, quindi, l’ha centrata propriocon il tempo di 1:29.841 e 168 millesimi di vantaggio su George Russell. Terzo Charles Leclerc a 334 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 372. Quinta posizione per Pierre Gasly a 375 millesimi, mentre è solamente sesto Lando Norris a 426. Settimo Max Verstappen a 582, ottavo Carlos Sainz a 839, quindi nono Lewis Hamilton a 931, con Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.462.Il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al termine della Q3: “Questo weekend è stato, per il momento, una esperienza per tutti.

Potrebbe interessarti anche:

Qualifiche Per il Gran Premio Del Bahrain Nel Segno della McLaren - Pole di Oscar Piastri.

Le qualifiche per il gran premio del Bahrain hanno visto il Oscar Piastri on top, come già vi avevamo raccontato in questo nostro articolo dopo le FP3. Delusione per Norris, 6°. Niente da fare per le ...

F1 - Oscar Piastri : “Non siamo così lontani come si pensa - ma possiamo fare bene”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Giappone, terzo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Suzuka. Un po’ a ...

F1 - Oscar Piastri : “Vittoria fantastica! La macchina è stata eccezionale anche con le gomme”

Oscar Piastri festeggia dopo essersi aggiudicato il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai il pilota australiano ha dominato la ...

GP Bahrain 2025, Qualifiche: Piastri in pole davanti a Russell e Leclerc, male Norris e Hamilton! – DIRETTA. Oscar Piastri della McLaren ha vinto il Gran Premio di Formula 1 della Cina. F1, Gran Premio del Bahrain: le McLaren dominano le prove libere. Classifica e tempi. Oscar Piastri Dominante nella FP2, Lando Norris in Caccia - Shock al Gran Premio del Bahrain F1 2025!. Piastri risponde ai commenti di Verstappen sulla McLaren. F1, Gran Premio del Bahrain: McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da f1grandprix.motorionline.com: F1 GP Bahrain | Piastri piega un Russell superbo, che disastro Norris nelle qualifiche di Sakhir [RISULTATO] - F1 GP Bahrain - Oscar Piastri sfrutta al massimo il potenziale della MCL39 nella qualifica del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del mondiale 2025 di Formula 1. Al volante di una McLaren ap ...

Il quotidiano quotidiano.net ha riportato che: F1:Bahrain: McLaren Piastri in pole, terza Ferrari Leclerc - La McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc terza, mentre la Rossa di Lewis ...

In base alle informazioni di oasport.it: F1, Oscar Piastri: “Gran giro nella Q3 con gli avversari che si sono avvicinati. Domani voglio vincere” - Sorride in maniera convinta Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula ...