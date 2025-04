Romadailynews.it - Meteo Roma del 12-04-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo instabile sulle regioni settentrionali con Cieli nuvolosi precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio specie su Liguria ed Emiliagna in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni anche a carattere di temporali in arrivo sulla Liguria al centro molte nuvole in transito sulle regioni sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di precipitazioni sparse specie sui settori tirrenici in serata e nottata ancora maltempo in arrivo sulla Toscana al sud tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori in serata e nottata poche variazioni sempre con tempo asciutto Salvo deboli piogge sulla Sardegna temperature minime in generale aumento massime in calo al centro nord in rialzo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centrohttps://storage.