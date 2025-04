Gol Bisseck arriva il tris in Inter Cagliari Il tedesco sigla la terza rete – VIDEO

Bisseck, arriva il tris in Inter Cagliari. Immediata la reazione dei nerazzurri dopo il gol dei sardi – VIDEONel corso di Inter Cagliari le emozioni non stanno mancando. Dopo il primk tempo temrinato con il vantaggio netto dei nerazzurri grazie ai gol di Arnautovic e Lautaro, alla ripresa del secondo tempo, dopo pochissimi minuti Piccoli ha segnato il gol che aveva accorciate le distanze per i sardi.?? GOAL: Yann Bisseck?? Inter 3-1 Cagliaripic.twitter.com/RdZz15AGjd— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 La reazione dei ragazzi di Inzaghi non si è fata attendere e infatti al 55? minuto ci ha pensato Bisseck che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu, prende l’ascensore e batte Caprile con un grandissimo colpo di testa. tris dunque a San Siro, parziale che al momento consente ai nerazzurri di respirare un attimo. Internews24.com - Gol Bisseck, arriva il tris in Inter Cagliari. Il tedesco sigla la terza rete – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGolilin. Immediata la reazione dei nerazzurri dopo il gol dei sardi –Nel corso dile emozioni non stanno mancando. Dopo il primk tempo temrinato con il vantaggio netto dei nerazzurri grazie ai gol di Arnautovic e Lautaro, alla ripresa del secondo tempo, dopo pochissimi minuti Piccoli ha segnato il gol che aveva accorciate le distanze per i sardi.?? GOAL: Yann??3-1pic.twitter.com/RdZz15AGjd— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 La reazione dei ragazzi di Inzaghi non si è fata attendere e infatti al 55? minuto ci ha pensatoche sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu, prende l’ascensore e batte Caprile con un grandissimo colpo di testa.dunque a San Siro, parziale che al momento consente ai nerazzurri di respirare un attimo.

