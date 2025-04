Colpo grosso al bar delle slot rubati 4mila euro

euro in denaro contante. I malintenzionati avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale e, una volta all’interno, si sarebbero. Udinetoday.it - Colpo grosso al bar delle slot, rubati 4mila euro Leggi su Udinetoday.it Furto nella notte passata a Latisana. I ladri hanno preso di mira un bar di via Sottopovolo, riuscendo a entrare all’interno del locale e a portare via circa 4 milain denaro contante. I malintenzionati avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale e, una volta all’interno, si sarebbero.

