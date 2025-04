Lanazione.it - Morto Marco Affatigato, trovato cadavere in casa a Nizza. Le ipotesi: malore o gesto volontario

Lucca, 12 aprile 2025 –, 68 anni, ex estremista di destra lucchese, è statosenza vita nella sua abitazione di, in Francia, dove viveva da qualche anno. A trovare il corpo è stata la compagna. Tra leal vaglio degli inquirenti francesi ci sarebbe anche quella di un, ma al momento l’unica cosa che viene esclusa con certezza è la responsabilità a carico di terze persone. Un altro piccolo alone mistero in una vita segnata da grandi misteri., classe 1956, da giovanissimo, nel pieno degli Anni di piombo, diventa militante di estrema destra. Dal 1973 al 1976 fa parte del movimento politico Ordine Nuovo. Nel 1976 viene condannato a 4 anni e sei mesi per violazione della Legge Scelba (ricostituzione del Partito nazionale fascista) e, l’anno successivo, a 3 anni e 6 mesi sei per favoreggiamento di Mario Tuti, il terrorista leader del Fronte Rivoluzionario Italiano.