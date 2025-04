Le SBC di FC 25 l’Immortale Sawa costo e sfide da fare

Sawa uscita in data 12 aprile 2025.
SBC Sawa
Numero sfide: 11
Premio: 1x ICONA Sawa Non scambiab.
costo al momento dell'uscita: 1.150.000 Crediti circa
Scadenza: 12 giugno 

Leggenda Nata
Premio: 1x Small Silver Players Pack
Esattamente 11 giocatori rari
Esattamente 11 bronzo

Stella nascente
Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack
Esattamente 11 giocatori rari
Esattamente 11 argento

In prestito
Premio: 1x Sawa in prestito
Valutazione squadra: min 83

Prima scelta
Premio: 1x Prime Mixed Players Pack
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87

Rosa 88
Premio: 1x Premium Mixed Players Pack
Valutazione squadra: min 88

Rosa 88
Premio: 1x Premium Mixed Players Pack
Valutazione squadra: min 88

Rosa 88
Premio: 1x Premium Mixed Players Pack
Valutazione squadra: min 88

