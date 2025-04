Lecceprima.it - “Comunisti bastardi, convertitevi. Un loculo in omaggio”: lettera di minacce al Pd di Soleto

– Un foglio, chiuso in una busta, con scritte più offensive che minacciose è stato depositato nella cassetta delle lettere presso la sede cittadina del Partito Democratico didi via Regina Margherita ed è stato trovato in mattinata dai militanti del circolo guidato da Enza Miceli.