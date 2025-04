Rubano terre e uccidono i bianchi Trump minaccia di disertare G20 in Sudafrica

Trump minaccia di disertare il vertice dei leader del G20, in programma il prossimo novembre in Sudfrica, rilanciando le accuse di "esproprio delle terre" dei bianchi e "genocidio" contro il governo Sudafricano. "Come si può aspettare che noi andiamo all'importante incontro del G20 in Sudafrica quando l'esproprio della terra e il genocidio sono il.

(Adnkronos) – Donald Trump minaccia di disertare il vertice dei leader del G20, in programma il prossimo novembre in Sudfrica, rilanciando le accuse di "esproprio delle terre" dei bianchi e ...

Perché Musk e Trump sono contro la legge delle terre "confiscate" ai bianchi in Sudafrica

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di tagliare tutti i finanziamenti al Sudafrica a causa di quella che lui definisce una "confisca" illegale di terreni da parte delle ...

