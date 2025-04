Sampdoria Cittadella 1 0 incornata di Sibilli risorgono i blucerchiati

Sampdoria che non sbaglia la 'gara della vita', supera il Cittadella 1-0 e si ributta nel mucchione di squadre a quota 35 punti a sgomitare per la salvezza. Contava solo vincere, non importa come. Una partita brutta, sporca, in cui però si è rivista una squadra capace di lottare e con. Genovatoday.it - Sampdoria-Cittadella 1-0: incornata di Sibilli, risorgono i blucerchiati Leggi su Genovatoday.it Risorge lache non sbaglia la 'gara della vita', supera il1-0 e si ributta nel mucchione di squadre a quota 35 punti a sgomitare per la salvezza. Contava solo vincere, non importa come. Una partita brutta, sporca, in cui però si è rivista una squadra capace di lottare e con.

