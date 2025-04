UFO Tic Tac 2023 quattro oggetti emergono dall’oceano e scompaiono nel nulla

Leggi su Essere-informati.it

UFO Tic TacnelIn un’area riservata alle esercitazioni militari, è accaduto qualcosa che sta facendo discutere gli appassionati di UFO e i ricercatori di tutto il mondo.volanti non identificati, dalla classica forma a "Tic Tac", sono emersi dalle acque e si sono lanciati in cielo con una precisione e una sincronia che sfidano ogni logica.Siamo nel Warning Area 291, un settore militare controllato dove, in passato, erano già stati segnalati strani avvistamenti. Ed è proprio qui che si è verificato uno degli episodi più impressionanti legati al fenomeno UFO Tic Tac.Una nuova prova video nelle mani di Knapp e CorbellA diffondere le immagini mai viste prima sono stati i giornalisti George Knapp e Jeremy Corbell, volti noti nel mondo delle indagini sugli UAP (fenomeni aerei non identificati) e conduttori del podcast Weaponized.