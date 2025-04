Inter problema per Zalewski sostituito ecco cosa è successo

Zalewski si accascia al suolo e poi viene sostituito da Simone Inzaghi al minuto 66` di Inter-Cagliari, con i nerazzurri in vantaggio. Leggi su Calciomercato.com Nicolasi accascia al suolo e poi vieneda Simone Inzaghi al minuto 66` di-Cagliari, con i nerazzurri in vantaggio.

Inter - il ct della Polonia : «Zalewski? Mi scuso con Inzaghi - non avevo senso che venisse. C’è stato questo problema»

Le parole di Michal Probierz, ct della Polonia, sulla mancata convocazione di Nicola Zalewski dopo l’infortunio con l’Inter Michal Probierz, ct della Polonia, ha parlato all’emittente polacca ...

Inter - Zalewski fermato da un problema al polpaccio

Inter-Lazio con la partita di Napoli nella testa. Prima della sfida scudetto al Maradona, l`Inter dovrà archiviare il capitolo Coppa Italia...

Inter : Zalewski fermato da un problema al polpaccio - Frattesi recupera per la panchina

Inter-Lazio con la partita di Napoli nella testa. Prima della sfida scudetto al Maradona, l`Inter dovrà archiviare il capitolo Coppa Italia...

