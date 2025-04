Lo vedremo in tv Colpo di scena su Lorenzo le parole di Signorini spiazzano tutti

Lorenzo Spolverato è stato uno dei volti più discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, capace di dividere il pubblico come pochi altri. L'ingresso nella Casa aveva già fatto parlare, ma è con alcuni atteggiamenti considerati eccessivi e battute sopra le righe che l'ex modello ha attirato critiche pesanti, innescando vere e proprie ondate di proteste sui social. In molti ne chiedevano l'eliminazione immediata, sostenendo che altri concorrenti fossero stati allontanati per molto meno.Inaspettatamente, Alfonso Signorini ha affrontato il tema durante la consegna del Tapiro d'oro a Striscia la Notizia. Il conduttore si è lasciato andare a un commento molto diretto: "Il comportamento di Lorenzo? È vero, ci sono stati casi in cui persone sono state mandate via per molto meno. Se resta dentro solo perché fa spettacolo? Non mi stupirei.

