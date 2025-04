De Luca a confronto con la sua maggioranza No ai nomi calati dal alto intanto Tommasetti propone Zinzi

maggioranza in consiglio regionale a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Ad indirla, il Governatore Vincenzo De Luca dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso la possibilità del suo terzo mandato. Si è discusso del. Salernotoday.it - De Luca a confronto con la sua maggioranza: "No ai nomi calati dall'alto", intanto Tommasetti propone Zinzi Leggi su Salernotoday.it Si è tenuta oggi, la riunione, rigorosamente a porte chiuse, dellain consiglio regionale a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Ad indirla, il Governatore Vincenzo Dedopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso la possibilità del suo terzo mandato. Si è discusso del.

De Luca a confronto con la sua maggioranza: "No ai nomi calati dall'alto", intanto Tommasetti propone Zinzi. Prospettive per il 2025, Schifani e De Luca: "Confronto costruttivo tra governo e opposizione. Portiamo avanti le sfide siciliane". Il Presidente De Luca ospite al “Welfare & HR Summit 2025”. FONDI PER IL SUD, DE LUCA DENUNCIA E SFIDA IL MINISTRO FITTO: CONFRONTO PUBBLICO DOVE E QUANDO VUOLE - Primo Piano. Il governo impugna la legge di De Luca sul terzo mandato. Acceso confronto in Cdm. Disegno di legge sul fine vita, De Luca: Ascoltare tutti, a partire dalla Conferenza Episcopale. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di salernotoday.it che: De Luca a confronto con la sua maggioranza: "No ai nomi calati dall'alto", intanto Tommasetti propone Zinzi - "Si parte da questa coalizione e vediamo chi ci sta. Chi ci vuole entra, allarghiamo a tutti. Non ho gettato il sangue in questi anni per nulla - ha detto De Luca- Per il resto torno alla vita, sto tr ...

Il quotidiano informazione.it ha riportato che: Sul terzo mandato serve confronto non trucchi - Una norma fatta su misura per Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno e per due volte di fila eletto alla presidenza della Regione con percentuali bulgare. Ma di riflesso la decisione ha effetti imme ...

In base alle informazioni di 41esimoparallelo.it: De Luca tira dritto dopo la decisione. Fico: "Tavolo sui programmi" - Dopo lo stop della Consulta al terzo mandato, il governatore rilancia il suo ruolo nella coalizione di centrosinistra e prepara la strategia ...