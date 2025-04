Fortune miste per Forest e Villa in Champions League dopo la vittoria della città

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 19:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:La gara per il calcioè il principale punto di interesse durante il Run-InPremier, e gli sfidanti Nottinghame Astonhanno avutocontrastanti sabato.Manchester City ha iniziato la giornata al di fuori dei primi cinque, con un traguardo quinto abbastanza buono per un posto al tavolo top di calcio europeo la prossima stagione, ma si è spostato con stile colpendo Crystal Palace 5-2.City era scesa per 2-0 attraverso i gol di Eberechi Eze e Chris Richards, tuttavia,che Eze aveva avuto un terzo escluso per il fuorigioco, Kevin de Bruyne ha orchestrato una fine inversione.De Bruyne, che lascerà laalla finestagione, ha dimezzato il deficit con un calcio di punizione di 33 ° minuto e poi ha ammortizzato un colpo di testa per Omar Marmoush al livello tre minuti