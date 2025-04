Bologna in 2 000 sfilano per la città per salvare l’ambiente

Bologna, 12 aprile 2025 – "Costruiamo ecologie urbane. Riprendiamoci le città". Questo lo slogan e l'obiettivo del Climate Pride partito poco fa dalla Montagnola. Duemila ragazzi e ragazze, ma anche tanti adulti, si sono riuniti per dare il via alla manifestazione che ha come protagonisti collettivi, associazioni e artisti. Tutti uniti in una lunga giornata di festa e di protesta. Massimiliano Donati Una street parade composta da una pluralità di carri tematici dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride, Appennino ed ecologie urbane. "Salviamo il Corno alle Scale", "Un altro Appennino è possibile" sono due dei messaggi presenti negli striscioni. C'è anche un signore con la carriola piena di ortaggi e una scritta: "Terra e libertà", citando il film di Ken Loach. "Ognuno presente è capace di esprimere convergenze nella convergenza, perché le tante dimensioni della giustizia climatica e sociale possano sfilare contaminandosi”, sottolineano gli organizzatori. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, in 2.000 sfilano per la città per salvare l’ambiente Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 12 aprile 2025 – "Costruiamo ecologie urbane. Riprendiamoci le". Questo lo slogan e l'obiettivo del Climate Pride partito poco fa dalla Montagnola. Duemila ragazzi e ragazze, ma anche tanti adulti, si sono riuniti per dare il via alla manifestazione che ha come protagonisti collettivi, associazioni e artisti. Tutti uniti in una lunga giornata di festa e di protesta. Massimiliano Donati Una street parade composta da una pluralità di carri tematici dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride, Appennino ed ecologie urbane. "Salviamo il Corno alle Scale", "Un altro Appennino è possibile" sono due dei messaggi presenti negli striscioni. C'è anche un signore con la carriola piena di ortaggi e una scritta: "Terra e libertà", citando il film di Ken Loach. "Ognuno presente è capace di esprimere convergenze nella convergenza, perché le tante dimensioni della giustizia climatica e sociale possano sfilare contaminandosi”, sottolineano gli organizzatori.

