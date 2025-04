The Last of Us Stagione 2 la recensione dell’episodio 1

Last of Us Stagione 2, la recensione dell'episodio 1L'attesa è finita e finalmente, a partire dal 14 aprile, a più di due anni di distanza dalla fine della prima Stagione, The Last of Us Stagione 2 torna sul piccolo schermo (in Italia su Sky e NOW) per continuare il suo suggestivo e doloroso racconto dell'avventura di Ellie e Joel. Il primo episodio della seconda Stagione ci mostra Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) che vivono, sembra da un po' a Jackson Hole, Wyoming, una ex località sciistica trasformata in rifugio sicuro contro l'apocalisse provocata dal fungo Cordyceps.La pace apparente della colonia però nasconde le conseguenze di quello che era accaduto alla fine del primo ciclo: Joel ha mentito a Ellie sulla strage avvenuta nell'ospedale di Salt Lake City, dove ha sterminato i medici per salvarla, sapendo che avevano intenzione di sacrificarla per estrarre dal suo corpo una possibile cura.

