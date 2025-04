Agi.it - "Spara a Giorgia", scritta choc contro la premier al corteo a Milano pro-Palestina

AGI - Vetri spaccati e vetrine imbrattate con la vernice in due filiali di banca (UniCredit e Mediobanca) e nei negozi Starbucks e Burger King di via Pola, perché ritenuti “complici del genocidio” in corso nella Striscia di Gaza. Ilpro-e gli episodi di vandalismo È stato segnato da numerosi episodi di vandalismo ilnazionale pro-partito dalla Stazione Centrale die terminato all'Arco della Pace, con diecimila manifestanti scesi in piazza per chiedere lo stop della guerra. Tra gli slogan principali: “No alla deportazione del popolo palestinese, no al genocidio, sì al cessate il fuoco immediato e duraturo, sì alla ricostruzione della Striscia di Gaza e all'invio di aiuti umanitari”. LalaUn paio di petardi sono stati fatti esplodere nel cortile di accesso di una sede distaccata della Regione Lombardia.