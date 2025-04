LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA Piastri in pole Leclerc in seconda fila con Antonelli Verstappen ed Hamilton indietro

DIRETTA LIVE19.15 E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.19.13 Grossa delusione è Lando Norris che sbaglia completamente tutto nel momento che contava. Male anche Verstappen ed Hamilton, che prende sei decimi da Leclerc.19.11 Oscar Piastri si prende la pole-position in 1:29.841 a precedere George Russell di 0.168 e di 0.334 Charles Leclerc. Ottimo Antonelli quarto a 0.372 e strepitoso Gasly con il quinto tempo a 0.375. Norris solo sesto! Settimo Max Verstappen ed Hamilton è nono.19.06 Ultimo colpo quindi per tutti.19.05 Attenzione vengono cancellati i tempi ad Hamilton e ad Antonelli, per track-limits. Quindi Lewis e Kimi non hanno tempi.19.03 Piastri si porta a 1:30.233 con gomme usate e Russell con gomme nuove ha fatto una super prestazione. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Piastri in pole! Leclerc in seconda fila con Antonelli. Verstappen ed Hamilton indietro Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 E’ tutta per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport.19.13 Grossa delusione è Lando Norris che sbaglia completamente tutto nel momento che contava. Male ancheed, che prende sei decimi da.19.11 Oscarsi prende la-position in 1:29.841 a precedere George Russell di 0.168 e di 0.334 Charles. Ottimoquarto a 0.372 e strepitoso Gasly con il quinto tempo a 0.375. Norris solo sesto! Settimo Maxedè nono.19.06 Ultimo colpo quindi per tutti.19.05 Attenzione vengono cancellati i tempi ade ad, per track-limits. Quindi Lewis e Kimi non hanno tempi.19.03si porta a 1:30.233 con gomme usate e Russell con gomme nuove ha fatto una super prestazione.

