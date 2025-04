Jason Momoa ha completato le sue riprese di Supergirl Woman of Tomorrow

Jason Momoa ha completato le sue riprese di Supergirl: Woman of TomorrowFresco fresco del grande successo al box office di Minecraft, Jason Momoa, nei panni di Lobo, ha rivelato di aver "appena terminato" le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow. Momoa ha condiviso un breve video su Instagram mentre pedalava per le strade di Londra, comunicando ai suoi follower di aver terminato le riprese delle scene nei panni dello spietato mercenario alieno. View this post on InstagramA post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies) Sapevamo che Momoa avrebbe avuto solo un ruolo relativamente piccolo in Supergirl per definire il personaggio, dato che si prevede che Lobo avrà il suo film spin-off a un certo punto. Ci sono anche buone probabilità che in futuro vedremo The Main Man confrontarsi con Superman di David Corenswet. Leggi su Cinefilos.it

