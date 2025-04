E’ morto il giornalista Franco Abruzzo aveva 85 anni

morto Franco Abruzzo all'età di 85 anni oggi 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Storico presidente dell'Ordine regionale della Lombardia che ha guidato per 18 anni, Franco Abruzzo lascia la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato

Addio a Franco Abruzzo, storico presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Giornalismo, è morto Franco Abruzzo storico presidente dell'Ordine regionale della Lombardia. È morto il giornalista cosentino Franco Abruzzo. Guru della stampa e guida per tanti giovani giornalisti. Giornalismo abruzzese in lutto per la scomparsa di Franco Farias, storico volto del Tgr. MORTO IL GIORNALISTA FRANCO DI MARE. Addio a Farias, giornalista e volto storico del Tg regionale. Ne parlano su altre fonti

