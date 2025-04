Marisa Lanucara eletta nella giunta regionale del Coni Calabria

Coni Calabria. Sono stata eletta nella nuova giunta regionale, e non posso che iniziare con un grazie sincero a due persone speciali".Inizia con queste parole il post pubblicato sui social da Marisa Lanucara che continua: "Grazie. Reggiotoday.it - Marisa Lanucara eletta nella giunta regionale del Coni Calabria Leggi su Reggiotoday.it "Oggi per me si apre una nuova bellissima sfida all’interno del. Sono statanuova, e non posso che iniziare con un grazie sincero a due persone speciali".Inizia con queste parole il post pubblicato sui social dache continua: "Grazie.

Potrebbe interessarti anche:

Marisa Tiberio riconfermata nella giunta nazionale di Confcommercio

La presidente di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, è stata riconfermata nella giunta nazionale di Confcommercio ieri, durante il primo Consiglio nazionale guidato da Carlo Sangalli. Tiberio, ...

Comune - Marisa Lanucara lascia l'incarico per motivi familiari : "Esperienza intensa e arricchente"

Marisa Lanucara, assessora alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, ha comunicato al sindaco Giuseppe Falcomatà la decisione di rimettere il proprio mandato per motivi di carattere ...

Non solo Lanucara - chi esce e chi entra nel rimpasto di giunta di Falcomatà

Falcomatà ci ricasca e deve avviare nuove consultazioni alquanto funamboliche per mantenere l'equilibrio della sua maggioranza. Dopo le dimissioni dell'assessora alle attività produttive Marisa ...

Marisa Lanucara eletta nella giunta regionale del Coni Calabria. Coni Calabria, per Lanucara incarico lampo dopo l’addio al Comune. Reggio, ecco la nuova giunta del sindaco Falcomatà – FOTO. Chioschi sulla via Marina Bassa: tutte le decisioni approvate dalla giunta comunale. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da citynow.it: Coni Calabria, per Lanucara incarico lampo dopo l’addio al Comune - Dalle dimissioni da assessore comunale all'elezione nella Giunta Regionale, tutto in 48 ore: 'Grazie al neo presidente Tino Scopelliti. Si riparte insieme' ...

L’agenzia strettoweb.com ha pubblicato che: L’assessore Lanucara lascia la giunta Falcomatà per la giunta Scopelliti - Marisa Lanucara si dimette dalla giunta di Giuseppe Falcomatà e passa in quella di Consolato Scopelliti al Coni Calabria ...

In base alle informazioni di msn.com: Comune di Reggio, la Giunta perde un pezzo e certamente non sarà l’ultimo... - Le dimissioni dell’assessora Lanucara “facilitano” il compito del sindaco Falcomatà che vuole ridisegnare l’esecutivo per dare più forza al suo progetto politico che guarda alla Regione ...